В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может без их участия заняться украинским урегулированием, отказавшись от "стратегии максимального давления на Россию", пишет Politico со ссылкой на источники.

По их данным, за закрытыми дверями европейские чиновники выражают опасение, что президент США, после того как освободится от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться взять под контроль инициативы по украинским переговорам. В Европе обеспокоены тем, что они могут "остаться в стороне", а американский лидер "отойдет от стратегии оказания максимального давления на Россию и полной поддержки Украины".

Один из европейских дипломатов отметил, что тот факт, что Трамп был занят иранским вопросом, "не обязательно означало, что это было плохо".

Ожидается, что позже 16 июня Трамп и другие лидеры "Большой Семерки" проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

15 июня Трамп отметил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. "Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос", - сказал президент.