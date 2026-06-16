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ЦРУ считает, что Иран не пойдет на ядерные уступки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что Иран на самом деле не пойдет на обещанные ядерные уступки, несмотря на достигнутые договоренности, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По их данным, директор ЦРУ заявил Трампу и другим высокопоставленным представителям администрации, что собранные американскими разведывательными службами оперативные сведения вызывают серьезные сомнения в готовности Тегерана выполнить обязательства по его ядерной программе, которых США добиваются в рамках окончательного соглашения.

"Разведданные показывают, что намерения Ирана не соответствуют их обязательствам по сделке", - сказал один из источников.

Он добавил, что в ходе встреч перед объявлением в минувшее воскресенье об окончательном согласовании меморандума Трамп и его команда обсуждали данные, собранные несколькими американскими разведывательными агентствами, которые показали, что то, как иранские чиновники обсуждали сделку между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США.

Источники отметили, что в ходе этих внутренних обсуждений госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет выразили обеспокоенность и поставили под сомнение меморандум о взаимопонимании, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс и посланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступали за его принятие.

Axios сообщает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер планируют встретиться в пятницу со спикером иранского парламента Мохаммад-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи для обсуждения дальнейших этапов выработки мирного соглашения, которые должны быть согласованы в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ЦРУ Джон Рэтклифф
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