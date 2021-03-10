Путин и Эрдоган договорились вскоре встретиться "с глазу на глаз"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться в ближайшее время.

В завершение церемонии начала строительства третьего блока АЭС "Аккую" Эрдоган выразил надежду, что ему удастся в ближайшее время встретиться с Путиным.

"Надеюсь, в самое короткое время с моим дорогим другом нам удастся встретиться с глазу на глаз", - сказал президент Турции.

Путин на это ответил: "Договорились. Мы давно уже не виделись, надо это сделать в ближайшее время".

Президенты России и Турции в среду посредством видеотрансляции приняли участие в церемонии начала строительства третьего блока атомной электростанции.