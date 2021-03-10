Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах, Ливию и Сирию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым отношения между Анкарой и Москвой, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

Как сообщил Чавушоглу в своем твиттере, страны намерены достичь "доковидных" показателей в сфере туризма.

Данный разговор состоялся после того, как в среду президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую". Церемония прошла в режиме видеоконференции.

"Пусть это хорошо послужит нашему народу", - добавил глава турецкого МИДа, комментируя старт строительства.

Между тем Путин и Эрдоган по итогам церемонии договорились в ближайшее время встретиться "с глазу на глаз".