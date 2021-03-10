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Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах, Ливию и Сирию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым отношения между Анкарой и Москвой, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

В миреРФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"Читать подробнее

Как сообщил Чавушоглу в своем твиттере, страны намерены достичь "доковидных" показателей в сфере туризма.

Данный разговор состоялся после того, как в среду президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую". Церемония прошла в режиме видеоконференции.

"Пусть это хорошо послужит нашему народу", - добавил глава турецкого МИДа, комментируя старт строительства.

Между тем Путин и Эрдоган по итогам церемонии договорились в ближайшее время встретиться "с глазу на глаз".

Проект АЭС "Аккую"

Атомная электростанция "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача I блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики. Заливка первого бетона под II блок "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Строительная лицензия на IV блок ожидается осенью 2021 года.

Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Аккую

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