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МИД назвал важным шагом утверждение переходного правительства Ливии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ назвал важным шагом на пути преодоления кризиса в Ливии утверждение Палатой депутатов состава Правительства национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой.

"Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии на основе взаимоприемлемого конструктивного консенсуса между противоборствующими сторонами и инклюзивного диалога с участием всех влиятельных политических сил", - говорится в сообщении МИД РФ в среду.

9 марта Палата депутатов Ливии на заседании в городе Сирт утвердила предложенный Абдельхамидом Дбейбой состав Правительства национального единства на переходный период.

5 февраля в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН были избраны Президентский совет и единое правительство Ливии. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны, а премьер-министром стал влиятельный предприниматель-миллиардер из Мисраты Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.

Их главными задачами должны стать скорейшая нормализация обстановки в стране, формирование единых органов власти и управления на базе принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны, а также подготовка к общенациональным выборам, намеченным на 24 декабря 2021 г.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

МИД РФ Ливия

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