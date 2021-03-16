Песков увязал возобновление полетов в Европу с ситуацией с COVID-19 в этих странах

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в правительственный оперативный штаб по COVID-19 вопрос о том, когда можно будет летать в Европу, и обратил внимание, что в этих странах ситуация с коронавирусом сложнее, чем в России.

"Вы видите, что в Европе ситуация крайне нестабильная. У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Надо быть начеку, потому что есть разные штаммы (...) В Европе ситуация гораздо более напряженная, наверняка, это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", - сказал он.

Его спросили, ведутся ли сейчас переговоры с какими-либо странами Евросоюза об открытии границ.

По словам Пескова, штаб и, в частности, входящие в него чиновники транспортных ведомств, "очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости".

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обязаны проинформировать избирателей, какова обстановка в странах, куда бы они хотели поехать в отпуск и откуда уже звучат призывы "приезжайте на отдых". По его словам, Дума проработает этот вопрос и, возможно, даже до лета вызовет чиновников правительства и попросит их представить максимально полную информацию по этой теме.

9 марта Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 32% всех стран остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, из 217 направлений полностью закрыты 69.

Страны то открываются, то закрываются для иностранных туристов и периодически меняют требования для въезжающих по документам о состоянии здоровья или по срокам карантина после въезда.

10 марта президент Владимир Путин заверил, что российские власти не собираются мешать россиянам выезжать за границу, однако нужно учитывать ситуацию с коронавирусом в других странах. Он также напомнил, что важно развивать и внутренний туризм.