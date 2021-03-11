Затонувшее у берегов Румынии судно было эстонским и без россиян на борту

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На борту затонувшего у берегов Румынии сухогруза россиян нет, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте.

"Судно принадлежит эстонской компании, шло под флагом Коморских островов. Экипаж целиком украинский, россиян нет", - сказали в ведомстве. Судно перевозило уголь из Ростова-на-Дону в Констанцу (Румыния).

Ранее ряд СМИ сообщили, что российское судно терпит бедствие возле берегов Румынии в Черном море. По данным румынских спасательных служб, в результате кораблекрушения погибли два моряка, десять моряков спаслись, еще одного ищут.