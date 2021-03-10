Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Военное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес, обсудили по телефону в среду министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян.

"В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Переговоры Шойгу и Арутюняна состоялись на фоне политического кризиса в Армении.

В этом году Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах глав военных ведомств России и Армении 21 января, 1, 25 и 27 февраля.

Армения – союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Главного штаба. Указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении от должности начальника Главного штаба, однако Армен Саркисян не подписал соответствующий указ. 28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство.

Оппозиция в Армении требует отставки премьера Пашиняна.