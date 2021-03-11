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Президент Армении не стал назначать Давтяна начальником Главного штаба ВС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС.

"Президент Армении вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении на должность начальника Главного штаба ВС Республики Армения Артака Давтяна", - сообщает пресс-служба президента.

Ранее в среду стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян направил Саркисяну ходатайство о назначении 51-летнего генерал-лейтенанта Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил. Он уже возглавлял Главный штаб в период с мая 2018 года по июнь 2020 года.

Между тем пресс-секретарь премьер-министра республики Мане Геворкян заявила накануне, что сейчас врио главы Главного штаба ВС Армении временно будет замначальника Степан Галстян.

Начальник Главного штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд.

Армения Артак Давтян

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