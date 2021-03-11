Сербия оценила сроки начала производства вакцины "Спутник V"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на базе сербского института "Торлак" начнется до 20 мая. Об этом заявил в четверг министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович.

"План действий выработан, мы идем с опережением графика – начало производства на базе "Торлака" запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины", - цитирует слова министра сербская телерадиокомпания РТС.

"До конца марта мы подпишем с российскими партнерами соглашение о передаче технологий. До 16 апреля в нашу страну должны поступить небольшие количества препарата, часть которых будет направлена в аттестационную комиссию в институте "Торлак". Испытания продлятся 21 день", - сообщил Попович.

Он напомнил, что первая фаза производства вакцины "Спутник V" в Сербии подразумевает поставку препарата из России и его фасовку в ампулы в Сербии. На втором этапе планируется запуск полного цикла производства на базе института "Торлак".