Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:46Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

Сербия оценила сроки начала производства вакцины "Спутник V"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на базе сербского института "Торлак" начнется до 20 мая. Об этом заявил в четверг министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович.

"План действий выработан, мы идем с опережением графика – начало производства на базе "Торлака" запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины", - цитирует слова министра сербская телерадиокомпания РТС.

"До конца марта мы подпишем с российскими партнерами соглашение о передаче технологий. До 16 апреля в нашу страну должны поступить небольшие количества препарата, часть которых будет направлена в аттестационную комиссию в институте "Торлак". Испытания продлятся 21 день", - сообщил Попович.

Он напомнил, что первая фаза производства вакцины "Спутник V" в Сербии подразумевает поставку препарата из России и его фасовку в ампулы в Сербии. На втором этапе планируется запуск полного цикла производства на базе института "Торлак".

Спутник V Сербия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор заявил о перевешивающей риски пользе вакцины AstraZeneca

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок
Пандемия коронавируса

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована к применению в ЕС

Пандемия коронавируса

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Италия вслед за Данией приостановила применение вакцины AstraZeneca

Пашинян опять отправил предложение назначить Давтяна главой Генштаба

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Принц Уильям заверил, что британской королевской семье чужд расизм

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19
Экономический кризис

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии

Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии
Пандемия коронавируса

Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбозов

Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбозов

Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');