Кравчук допустил встречу лидеров "Нормандской четверки" в апреле

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук в пятницу.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - ИФ), и, соответственно, Козак (замглавы администрации президента РФ - ИФ) - советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется, пока, наверное, на апрель", - отметил Кравчук.

Он уточнил, что точно говорить о ее проведении пока рано. "Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - сказал Кравчук.

Позднее источник в Москве заявил "Интерфаксу", что Россия не получала приглашений на саммит в "нормандском формате" в апреле.

"Никакая подготовка не ведется. Никаких предложений и приглашений на нормандскую встречу не поступало. Мы считаем, что созыв саммита без выполнения решений предыдущего саммита, который был в декабре 2019 года, это нецелесообразно и бессмысленно", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что прежде, чем собирать новую встречу, необходимо выполнить все семь решений, зафиксированных лидерами четырех стран больше года назад. В настоящее время из них частично выполнены только два - по принятию дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня и обмену удерживаемых лиц.

"Все остальные пункты не выполнены. Когда будут выполнены, тогда можно говорить о созыве саммита", - добавил источник.

"Нормандская четверка"

Формат "Нормандской четверки" был создан для обсуждения вопросов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Стороны конфликта также ведут переговоры в рамках ТКГ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "Нормандской четверки". В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике.

11 марта 2021 года пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Киева конкретных инициатив по поводу встречи "Нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины - ИФ) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".