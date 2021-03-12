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Глава Минздрава Словакии ушел в отставку на фоне политического кризиса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, информируют словацкие СМИИ.

"Я уважаю Ваш человеческий вклад, но также считаю, что политическая ответственность является частью мандата, который Вы получили", - заявила президент, принимая отставку министра.

Временно руководство ведомством передано министру финансов Эдуарду Хегеру.

Решение подать в отставку Крайчи принял накануне, 11 марта, для преодоления правительственного кризиса, вызванного напряженной ситуацией с коронавирусом.

"Две младшие партии по правящей коалиции условием сохранения в составе правительства назвали мою отставку. Поэтому я не хочу чинить каких-либо препятствий, и я покидаю пост", - заявил он журналистам.

Скандал вокруг "Спутника V" в Словакии

СМИ напоминают, что ранее партии "За людей" и "Свобода и справедливость" после решения словацкого кабмина приобрести у России вакцину "Спутник V" от COVID-19 потребовали перестановок в правительстве.

В свою очередь премьер-министр Игор Матович назвал подобные требования "аморальными решениями партнеров по коалиции" и настаивал, что Крайчи должен оставаться на посту, пока вакцинация при помощи "Спутника V" в Словакии не наберет обороты.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо блокировал использование российской вакцины", - цитируют СМИ слова премьера.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Словакии с населением примерно в 5,4 млн человек было диагностировано более 331,5 тыс. заражений, свыше 8,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, более 255 тыс. выздоровели. За сутки в стране выявили 1 978 случаев болезни, зарегистрировано 98 летальных исходов среди инфицированных.

Марек Крайчи Словакия Зузана Чапутова Коронавирус Спутник V

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