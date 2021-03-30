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Игорь Матович оставит пост премьера Словакии 30 марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Игорь Матович 30 марта подаст в отставку на фоне затянувшегося политического кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина страны Эдуарда Хегера. Правительство возглавит сам Хегер.

"Премьер-министр Словакии уйдет в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России", - заявил министр.

Матович в минувшее воскресенье предложил свою отставку. Ранее в отставку ушла треть его правительства, первым свою должность оставил глава Минздрава Марек Крайчи. Четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров, в котором Матович поменяется местами с Хегером.

Ожидается, что президент Словакии Зузана Чапутова попросит Хегера во вторник сформировать правительство.

Политический кризис разразился в стране после того, как в начале марта стало известно о том, что Матович договорился о поставке в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не сообщив об этом ни президенту, ни министрам, ни партнерм по првящей коалиции. Две партии из коалиции - "За людей" и "Свобода и справедливость" - потребовали отстваки Матовича.

Словакия Игорь Матович Зузана Чапутова. Минздрав Минфин Эдуард Хегер коронавирус Спутник V

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