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Армения из-за COVID перенесла на 2022 год оборонную выставку ArmHiTec

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Третья международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021", проведение которой планировалось в Армении 25-27 марта, перенесена на 2022 год из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мероприятия.

В связи с ухудшением эпидобстановки в стране и ограничениями на массовые мероприятия министерство высокотехнологической промышленности Армении решило перенести выставку "ArmHiTec-2021" на период с 31 марта по 2 апреля 2022 года, отмечается в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 25-27 марта, к участию были заявлены более 60 участников - предприятия промышленности Армении и других стран. Планировалось также участие официальных делегаций из более чем 20 стран, проведение обширной деловой и переговорной программ.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ArmHiTec-2021 Армения Коронавирус

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