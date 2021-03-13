В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил в субботу о задержании бывшего временного президента страны Жанин Аньес.

Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре.

Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием". "Политическое преследование началось", - написала она накануне в твиттере.

La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.



Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

По данным западных СМИ, ряд бывших боливийских министров и чиновников, поддержавших временное руководство Аньес на посту президента в течение года, также задержали.

Кастильо поблагодарил полицию за "большую работу по восстановлению справедливости" для боливийского народа.

В октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы. Победителем на них был объявлен действующий тогда глава государства Эво Моралес. Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.