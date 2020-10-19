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Выборы президента в Боливии выиграл выдвиженец партии Эво Моралеса

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Временный президент Боливии Жанин Аньес признала победу представителя "Движения к социализму" Луиса Арсе на выборах главы государства, которые прошли в воскресенье, 18 октября.

"Хотя у нас пока нет официальных результатов, на основании подсчетов, которыми мы располагаем, выборы выиграли Луис Арсе и Давид Чокеуанка", - написала она в твиттере.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, Арсе и Чокеуанка (кандидат в вице-президенты) заручаются поддержкой 52,4% участников голосования. Его основной конкурент правоцентрист Карлос Меса пока набирает 31,5% голосов избирателей.

В первых комментариях, прозвучавших в телеэфире, Арсе заверил, что его правительство будет править во благо всех боливийцев, что в стране будет создано правительство национального единства, и что он покончит с неопределенностью, царившей в стране на протяжении года.

"Движение к социализму" - движение бывшего президента Боливии Эво Моралесом, который руководил страной с января 2006, но был вынужден уйти с поста президента вследствие протестов, начавшихся после всеобщих выборов в конце 2019 года.

Боливия Эво Моралес Луис Арсе

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