Экс-президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Боливии Эво Моралес в понедельник вернулся на родину из Аргентины, сообщают латиноамериканские СМИ.

Моралес пересек границу с Боливией после торжественной церемонии, которую организовал в его честь аргентинский президент Альберто Фернандес. На обеих сторонах границы собралось огромное число его сторонников.

"Сегодня один из самых важных дней в моей жизни, я возвращаюсь в страну, которую люблю, и это наполняет меня радостью", - написал Моралес в твиттере.

Моралес руководил Боливией на протяжении 14 лет до ноября 2019 года, когда ему пришлось уйти в отставку и в итоге покинуть страну на фоне протестов, связанных с фактами мошенничества при подсчете голосов на выборах президента.

Возвращение Моралеса в Боливию стало возможным после того, как на внеочередных выборах президента победу одержал его однопартиец, представитель "Движения за социализм" Луис Арсе Катакора, который был приведен к присяге в воскресенье. В правительстве Моралеса Луис Арсе занимал пост министра экономики.