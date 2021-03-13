Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему закупку "Спутник V "

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призывает французские власти дать ему разрешение на ввоз российской вакцины "Спутник V".

Он сообщил о своей просьбе в твиттере.

Эстрози также опубликовал фрагмент своего интервью местной радиостанции, в котором объясняет, что считает нужным ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр пояснил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как зачастую в кризисных ситуациях региональные власти могут действовать быстрее центральных. В качестве примера он привёл вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался серьёзный дефицит.

"Ницца - город международного значения", - добавил он, объясняя, каким образом может самостоятельно договориться о поставках российской вакцины.

Эстрози представляет оппозиционную правую партию "Республиканцы".