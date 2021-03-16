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В Эстонии выявили более 500 сообщений о побочных эффектах после COVID-прививки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии за минувшую неделю поступило в общей сложности 530 сообщений о побочных эффектах после введения вакцины от коронавируса, 11 из которых относились к категории серьезных.

"Три сообщения о серьезных побочных эффектах были связаны с вакциной Pfizer/BioNTech, а восемь - с препаратом AstraZeneca," сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

Среди всех побочных эффектов 486 были зафиксированы в случае AstraZeneca, 37 - Pfizer/BioNTech и семь - в случае вакцины Moderna.

В среднем о побочных эффектах сообщает один человек из ста, отмечает портал со ссылкой на департамент здоровья.

Так, по данным департамента, в Эстонии с 27 декабря по 15 марта было введено 191 207 доз вакцины от коронавируса.

За этот период поступило 2315 сообщений о побочных эффектах, т.е. жалобы возникали в 1,2% случаев после вакцинации.

1482 сообщения касались вакцины AstraZeneca, 804 - Pfizer/BioNTech, 29 - Moderna.

Наиболее известными побочными эффектами вакцин названы рвота и понос.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус AstraZeneca Pfizer/BioNTech Moderna

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