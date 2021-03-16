Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Литва решила приостановить применение вакцины AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Литва временно приостанавливает использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

В миреСтраны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. ОбобщениеСтраны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. ОбобщениеЧитать подробнее

"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca", - заявил на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Накануне сообщалось, что Испания, Франция, ФРГ, Италия и другие европейские страны также приостановили использование этого препарата.

Ранее во вторник сообщалось, что в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 векторная. Принцип ее действия заключается в том, что препарат содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

Литва AstraZeneca коронавирус

Новости по теме

Новости

США не увидели попыток других стран вмешаться в технический аспект выборов-2020

Иранскую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях

Польская Orlen подписала контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах

Deutsche Bank спрогнозировал цену Brent в $60 за баррель во II-III кварталах
Пандемия коронавируса

Во французской Бретани обнаружили новый штамм COVID-19

Во французской Бретани обнаружили новый штамм COVID-19

Космонавты стали тратить на техобслуживание МКС четверть рабочего времени

Великобритания разработает свою первую космическую стратегию

Великобритания разработает свою первую космическую стратегию

Великобритания собралась нарастить ядерный потенциал на 40%

Пандемия коронавируса

Греция в мае начнет принимать туристов из РФ на определенных условиях

Греция в мае начнет принимать туристов из РФ на определенных условиях

Швеция вслед за соседями приостановила применение вакцины AstraZeneca

Швеция вслед за соседями приостановила применение вакцины AstraZeneca
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');