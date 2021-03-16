Литва решила приостановить применение вакцины AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Литва временно приостанавливает использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca", - заявил на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Накануне сообщалось, что Испания, Франция, ФРГ, Италия и другие европейские страны также приостановили использование этого препарата.

Ранее во вторник сообщалось, что в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 векторная. Принцип ее действия заключается в том, что препарат содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.