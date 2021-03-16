Греция в мае начнет принимать туристов из РФ на определенных условиях

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Греция начнет принимать российских туристов с 14 мая, для въезда нужно будет соблюсти одно из трех условий, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

"Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", - сказал Эфстатиу во вторник на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021.

По словам генконсула Греции Николаоса Крикоса, как только по эпидемическим показателям будет видно, что нет никаких угроз, норма в 500 человек отменится сама собой.

Эфстатиу отметил, что въезд в Грецию с 14 мая будет открыт в случае соблюдения одного из трех условий: путешественник должен быть либо привит российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.

"В самой Греции вакцинация идет быстро. Через два месяца уже будут точно привиты сотрудники туротрасли", - сказал Эфстатиу, отметив, что в 2021 году страна ждет хорошего притока туристов из России.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что на границе туристам будут выборочно делаться экспресс-тесты. Расходы на проверки возьмет на себя правительство страны.