В Китае одобрили еще одну вакцину от COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Китай одобрил для экстренного использования еще одну вакцину от коронавируса COVID-19, сообщил институт микробиологии при академии наук КНР.

"Рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная институтом микробиологии при китайской академии наук в сотрудничестве с совместным предприятием, получила одобрение на экстренное использование в Китае", - говорится в заявлении института.

В международном масштабе препарат на основе реорганизованных белковых субъединиц клинически испытывали впервые. Первая и вторая стадии клинических испытаний вакцины завершились в октябре прошлого года. Третий этап испытаний начался в ноябре в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре, Индонезии и других странах.

С 1 марта вакцину разрешили в Узбекистане.

"По оценке Узбекистана, эта вакцина - одна из самых безопасных и эффективных в мире", - сообщил институт.

В начале марта сообщалось, что в Китае на стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса.