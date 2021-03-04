В Китае испытывают на людях 17 вакцин от COVID-19

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Китае на стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса COVID-19, заявил представитель 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй.

"К настоящему времени в Китае уже 17 вакцин от коронавируса испытываются клинически, из них четыре вакцины получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами о выходе на рынок при дополнительных условиях, а многие вакцины получили разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний за границей", - приводят слова Чжан Есуя китайские СМИ.

Он добавил, что Китай безвозмездно помог или в настоящее время помогает с вакциной более 60 нуждающимся в ней государствам.

В среду, 3 марта, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США вместе с Индией, Японией и Австралией готовят план распределения вакцин от COVID-19 в Азии. По их мнению, КНР помогает другим странам бороться с коронавирусом, чтобы усилить свое влияние на мировом уровне. Пекин назвал эту точку зрения предвзятой.