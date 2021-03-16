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Пашинян призвал активизировать работу Минской группы по ситуации в Карабахе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Решение нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, завил премьер Армении Никол Пашинян на встрече с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"В этом контексте премьер Армении подчеркнул необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха и реализации права армян Нагорного Карабаха на самоопределение", - сообщает пресс-служба правительства.

По словам Пашиняна, лишь посредством конструктивных усилий станет возможно установить в регионе долгосрочный мир и стабильность. "Однако продолжающиеся агрессивные и деструктивные заявления президента Азербайджана никак не содействуют этому", - отметил он.

Пашинян заявил о ряде нерешенных проблем, в частности, возвращения армянских военнопленных из Азербайджана.

"Пункт 8 заявления от 9 ноября 2020 года должен быть выполнен без предварительных условий, однако Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и оказавшихся в статусе заложников гражданских лиц", - отметили в пресс-службе правительства.

Со своей стороны Линде заявила о важности работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта, установления долгосрочного мира.

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Нагорный Карабах Никол Пашинян Анн Линде

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