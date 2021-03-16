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Разведка США заметила попытку Ирана повлиять на выборы 2020 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Иран, ливанское движение "Хезболла", Куба и Венесуэла пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а Китай не предпринимал для этого никаких действий, говорится в опубликованном во вторник докладе разведсообщества США.

"Мы определили, что Иран вел комплексную скрытую кампанию по оказанию влияния, чтобы снизить шансы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. При этом Иран напрямую не пытался поддержать его соперника", - говорится в документе.

По данным американской разведки, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил проведение кампании по оказанию влияния на американские выборы, а иранские военные и разведка ее вели, в том числе и с помощью киберопераций.

Китай, в отличие от Ирана, не предпринимал никаких действий по вмешательству и влиянию на выборы, хотя изначально рассматривал такой вариант, уверены в Национальном совете по разведке. Пекин, по данным составителей доклада, пришел к выводу, что традиционных инструментов влияния - экономических мер и лоббирования - будет достаточно для отстаивания национальных интересов, вне зависимости от того, кто победит в США.

"Ряд других иностранных игроков, включая ливанское движение "Хезболла", Кубу и Венесуэлу, предпринимали некоторые шаги, чтобы попытаться повлиять на выборы", - отмечается в докладе. Эти попытки повлиять на выборы были меньшего масштаба, решили в разведке США.

Иран США Китай

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