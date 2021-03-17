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ЕС принял закон против распространения террористического контента в интернете

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза принял во вторник новый закон ЕС о борьбе с распространением террористического контента в интернете, который предусматривает удаление такого контента в течение часа.

"Радикализация и подстрекательство к насилию через социальные сети и видеоплатформы, прямые стримы нападений (террористов - ИФ) в последнее время все чаще становятся факторами терактов", - сказал в связи с принятием закона действующий председатель Совета ЕС, министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита.

"С новыми правилами наши правоохранители получат эффективный инструмент для борьбы с этой угрозой. Вместе мы посылаем мощный сигнал интернет-компаниям: пора действовать быстрее и эффективнее", - отметил он.

Цель закона - ускорить удаление террористического контента из интернета и создать для этого единый инструмент для всех стран ЕС. Правила будут применяться к провайдерам, предлагающим свои услуги в ЕС, независимо от того, находится ли их головная контора на территории союза.

Добровольное сотрудничество с поставщиками услуг хостинга будет продолжаться, но закон предоставит странам ЕС дополнительные инструменты для быстрого удаления террористического контента, когда это необходимо. Компетентные органы в государствах-членах ЕС получают право выдавать провайдерам ордер на удаление террористического контента или блокировать доступ к нему во всех государствах-членах. Провайдеры должны будут в течение часа удалить указанный контент или отключить доступ к нему.

Также провайдеры обязаны будут принять особые меры для защиты своих услуг от распространения террористического контента. Выбор мер остается за провайдером. За систематические нарушения устанавливаются штрафы до 4% от оборота провайдера.

В целях полного соблюдения фундаментальных прав закон предусматривает четко ограниченный перечень и единообразное определение террористического контента. Это тексты, изображения, аудио- или видеоматериалы, содержащие подстрекательства к терактам, призывы к участию в террористических группах, распространение пропаганды. Или, например, уроки по изготовлению взрывчатки, публикацию или транслирование в прямом эфире сведений о своей террористической деятельности.

Закон ЕС включает эффективные средства правовой защиты как для пользователей, чей контент был удален, так и для провайдеров, которые могут подать жалобу.

Теперь правовой акт должен быть принят Европарламентом во втором чтении. Он вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС и начнет применяться через год.

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