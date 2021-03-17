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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:03Заразились
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В Венгрии зафиксирован антирекорд суточной смертности от COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Медицинские службы Венгрии в среду отчитались о 195 пациентах с коронавирусом COVID-19, скончавшихся за сутки, что является рекордным показателем для этой страны, передает агентство Associated Press (AP).

Предыдущий подобный рекорд - 193 летальных исхода - был отмечен в начале декабря 2020 года.

Также до рекордного уровня возросло число тех, кто проходит лечение от коронавируса - 10,3 тыс. человек. Это примерно в три раза больше, чем число госпитализированных с коронавирусом в начале февраля, когда в Венгрии начался новый подъем заболеваемости.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, Венгрия занимает 7-е место в мире по уровню смертности среди зараженных COVID-19.

Между тем, AP ранее сообщало, что Венгрия по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19 оказалась на втором месте среди стран ЕС, уступая по темпам выдачи вакцин населению только Мальте. Минимум одну дозу вакцины приняли 1,4 млн человек.

В среду в Венгрию, как ожидается, поступит еще одна партия китайской вакцины Sinopharm в 100 тыс. доз: Венгрия - единственная страна ЕС, применяющая этот препарат.

В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и препарат от Sinopharm.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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