Израильская авиакомпания пыталась выполнить рейс в Москву, не дожидаясь разрешения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Москва отказалась принимать самолет израильской авиакомпании Arkia, попытавшейся выполнить прямой коммерческий чартер из Тель-Авива в обход запрета, связанного с пандемией коронавируса.

"Авиакомпания подала заявку российским авиавластям на выполнение разворотного рейса Тель-Авив-Москва-Тель-Авив и, не дождавшись получения разрешения, объявила посадку на самолет и регистрацию на обратный рейс в Москве. Российская сторона потребовала отложить рейс до урегулирования вопроса с разрешением", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

Он напомнил, что прямое коммерческое авиасообщение между РФ и Израилем остается закрытым из-за пандемии. Разрешены лишь так называемые некоммерческие "вывозные" грузопассажирские рейсы.

"В настоящее время разрешение авиакомпании предоставлено. Однако рейс будет выполнен с задержкой от восьми часов", - сказал собеседник агентства.