Исландия с четверга откроет границы для прошедших вакцинацию от COVID

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Исландии с четверга открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

Всем поставившим прививку от COVID-19 будет разрешено посещать страну без тестирования на коронавирус и карантина, цитируют СМИ заявление правительства Исландии.

Отмечается, что с 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.