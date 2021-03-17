Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Кэтрин Тай стала первой женщиной с азиатскими корнями на посту торгпреда США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в среду утвердил кандидатуру Кэтрин Тай в должности американского торгового представителя, сообщает телеканал CNN.

Тай стала первой женщиной с азиатскими корнями на этом посту. Ее назначение сенаторы одобрили единогласно.

Ранее Тай была главным советником демократов по торговле в бюджетном комитете Палаты представителей. При администрации президента Дональда Трампа она играла ключевую роль в переговорах по соглашению США, Мексики и Канады, а при экс-президенте Бараке Обаме – курировала торговлю с Китаем.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал Кэтрин Тай "одним из самых опытных экспертов по международной торговле в стране". Он заявил, что ее выдвижение – контраст трагической дискриминации американцев с азиатскими корнями во время пандемии.

Теперь кандидатуры на 19 должностей кабинета президента США Джо Байдена из 23-х, требующих одобрения Сената, подтверждены.

США Кэтрин Тай

Новости по теме

Новости

Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Что произошло за день: среда, 17 марта

Посла РФ в США пригласили в Москву для консультаций

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

В Польше введут трехнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Демонстранты перекрыли в Ереване улицу c особняком Пашиняна

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"

В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');