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Боррель заявил, что ЕС хочет сократить разрыв между экономической мощью и геополитическим влиянием

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сокращение разрыва между экономической мощью Европы и ее геополитическим влиянием является одной из главных задач Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В экономическом плане есть три доминирующих полюса: США, Китай и Европейский союз. Но политически структура более сложна", - пишет он в своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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По его мнению, сложность состоит в том, что мировую систему все больше структурирует китайско-американская биполярность, наряду с которой есть важные политические и военные державы (например, Россия или Турция), а ЕС, который несет большой экономический вес, пока находится в процессе становления как политический полюс.

"Цель (...) состоит как раз в том, чтобы сократить разрыв между экономической мощью и геополитическим влиянием", - делает вывод Боррель.

Глава дипломатии ЕС признает, что в меняющемся мире альтернативные нарративы бросают вызов "Западу" во всех сферах. Россия, Китай и другие страны, по его словам, видят посягательство на их суверенитет в любом обсуждении прав человека в сферах своего влияния. В то время как для ЕС права человека являются универсальными ценностями и краеугольным камнем внешней политики, подчеркивает глава дипломатии ЕС.

Также он считает необходимым продемонстрировать европейскую точку зрения и наладить союзы с государствами-единомышленниками.

При этом, уверяет Боррель, ЕС не имеет гегемонистских амбиций, но должен гарантировать, что не будет "обобщенного релятивизма, при котором каждый делает в пределах своих границ что хочет".

Евросоюзу, по мнению главы дипломатии, "придется действовать более напористо, чтобы продвигать свои интересы в более сообщающемся мире". В этом заключается главный смысл новой стратегии многосторонности, недавно одобренной Брюсселем, подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель Евросоюз

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