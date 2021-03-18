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Президент Грузии привилась вакциной AstraZeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Тбилисской инфекционной больнице привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.

"Я привилась вне очереди, так как на этом этапе у нас прививаются врачи, но я хотела подать пример нашему населению. Чтобы справиться с пандемией все обязательно должны сделать прививку. Уверена, что мы сможем преодолеть этот и другие вызовы", - сказала Зурабишвили.

13 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия получила первые 43,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca и начнет вакцинацию медперсонала.

По его информации, ведутся переговоры и с другими компаниями-производителями вакцин. "В ближайшее время, как только будут получены следующие дозы вакцины, продолжится вакцинация различных групп населения", - отметил глава грузинского правительства.

По данным Минздрава, за последние сутки в Грузии выявлено 369 случаев заражения коронавирусом. Всего с февраля прошлого года зарегистрировано 276 436 заразившихся.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca, хотя ряд стран ЕС до этого приостановил ее использование из-за случаев образования тромбов.

Грузия коронавирус Саломе Зурабишвили AstraZeneca

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