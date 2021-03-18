Население Австралии сократилось впервые более чем за 100 лет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Австралии, где с весны 2020 года закрыты границы из-за пандеми, первый раз со времен Первой мировой войны зафиксировали небольшую убыль населения за три месяца, заявил директор по вопросам демографии Австралийского бюро статистики Фил Браунинг.

За квартал 2020 года население страны сократилось на 4200 человек, до 25 693 059. Из Австралии уехли 55 400 человек, из-за границы прибыли 20 600.

До этого в последний раз убыль населения наблюдалась в последние три месяца 1916 года во время Первой мировой войны, пишет Sydney Morning Herald. Тогда население континента сократилось на 51 500 человек.

Сокращение населения эксперты объясняют снижением притока мигрантов и низкой рождаемостью.

В сентябре 2029 года на мигрантов приходилось 63% прироста населения Австралии, в сентябре 2020 года этот показатель упал ниже 39%. Все еще закрытые границы создают риски дальнейшего снижения притока мигрантов, поскольку желающим перебраться в Австралию трудно правильно оформить все документы для переезда.

По словам главного экономиста KPMG Брендана Ринне, чистый приток мигрантов в Австралию за последние 12 месяцев упал почти на 65%.

Рождаемость в 2020 году снизилась на 2,2%, или почти на 7000 человек. В минувшем году в стране родились 299 500 детей. Это самый низкий показатель за последние 11 лет, и самый большой спад рождаемости за 24 года. Эксперты связывают снижение рождаемости с неуверенностью людей в перспективах экономики.

По данным счетчика Worldometers, всего в Австралии с начала пандемии выявили 29 164 случая заражения коронавирусом, 909 заболевших умерли.