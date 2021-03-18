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Зеленский не нашел причин ограничить применение AstraZeneca на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым ограничивать использование препарата AstraZeneca для вакцинации украинцев от коронавируса.

Во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой он заявил, что "против самой доступной вакцины от коронавируса началась необоснованная информационная атака".

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"Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч людей. Из 90 тысяч людей у нас ни одного летального случая. Я считаю, это информационная атака на AstraZenecа, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной. Первая у меня была вакцинация. И я, как я уже говорил, стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую. Я считаю, что это очень серьёзное противодействие информационное против этой вакцины. Она самая доступная"- сказал Зеленский.

По его словам, Украина продолжит использовать вакцину. Зеленский отметил, что Минздрав Украины не имеет информации, которая бы могла способствовать ограничению использования вакцины AstraZeneca.

Ранее целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановке применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной.

Украина Владимир Зеленский коронавирус AstraZeneca

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