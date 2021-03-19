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Гибралтар вакцинировал от коронавируса все взрослое население

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Гибралтар - заморская территория Великобритании - завершил свою программу по вакцинации своих взрослых граждан от коронавируса COVID-19, пожелавших сделать прививку, передает The Washington Post со ссылкой британские власти.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал Гибралтар "первой страной в мире, завершившей программу полной вакцинации взрослых". The Washington Post отмечает, что "еще меньший Ватикан претендует на этот титул".

Издание отмечает, что во всем Гибралтаре на небольшой территории живут всего около 30 тысяч человек, что способствовало быстрой вакцинации. Помогло и то, что Гибралтар является заморской территорией Великобритании: это облегчило доступ к вакцине.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Гибралтар Великобритания Коронавирус COVID-19

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