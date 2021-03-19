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МИД Дании изменил название Белоруссии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Дании изменило название Белоруссии.

"В дальнейшем МИД будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо Hviderusland (дословно Белая Россия - ИФ)", - сообщил датский МИД в своем твиттере.

Это решение прокомментировал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. "Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", - заявил он.

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В октябре 2020 года Данию посетила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. На встрече с ней Кофод отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество - в том числе и в Белоруссии.

Кроме того, Тихановская встречалась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, представителями датских НГО и профсоюзного движения.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признают Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

Белоруссия Дания

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