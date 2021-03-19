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Сотрудников военной разведки Болгарии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила на брифинге в пятницу представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева.

Она отметила, что руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал лиц, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

По словам Милевой, которые приводит болгарское телевидение, в эту группу входила и супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство. Она, как утверждает представитель генпрокурора Болгарии, играла роль посредницы между резидентом и сотрудниками российского посольства в стране. В распоряжении болгарской генпрокуратуры есть записи ее разговоров с резидентом, задокументированы и ее посещения посольства.

Другие участники группы - один представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки - собирали и предоставляли резиденту конфиденциальную информацию, утверждает болгарская прокуратура.

Ранее телеканал BNT сообщил со ссылкой на источники о задержании в Болгарии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. По информации телеканала, сотрудники государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.

Болгария София Сийка Милева

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