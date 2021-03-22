Москва примет ответные меры в случае высылки дипломатов РФ из Болгарии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Москва ответит на возможную высылку российских дипломатов из Софии, если это случится, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры", - сказал он журналистам в Москве.

19 марта прокуратура Болгарии объявила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации днем ранее в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России.

По данным болгарских следователей, руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал людей, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.