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Пашинян заявил о выполнении Россией союзнических обязательств

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия во время войны в Нагорном Карабахе полностью выполняла свои союзнические обязательства перед Арменией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Во время войны Россия однозначно и несомненно выполняла свои союзнические обязательства. Но есть один нюанс. Мы долгое время приписывали России такие союзнические обязательства, которые она не имела. Это важный нюанс. Россия, как государство, как позвоночник, стержень бывшего СССР, имеет обязательства перед странами бывшего Союза, как перед Арменией, так и перед Азербайджаном", - сказал Пашинян в субботу на встрече с жителями Арагацотнской области республики.

Он добавил, что "Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана".

"Мы должны понимать, что союзнические обязательства очерчены в конкретных рамках", - отметил Пашинян.

Боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября по Москве, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Армения Никол Пашинян

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