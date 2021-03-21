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Врыв произошел на предприятии крупнейшей нефтяной компании PDSVA

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел на предприятии компании PDSVA в венесуэльском в городе Эль-Техеро штата Монагас, сообщили местные СМИ.

По данным местных СМИ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся "заговором террористов".

Он добавил, что на данный момент нет никаких сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента, власти принимают все необходимые меры для устранения последствий.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в организации атак на коммуникационные, энергетические и нефтегазовые объекты страны.

Эль-Техеро Венесуэла Тарек Эль-Айссами

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