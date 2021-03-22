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ЕС наметил меры по усилению кибербезопасности

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза принял в понедельник постановление о стратегии кибербезопасности ЕС на "цифровое десятилетие".

"Кибербезопасность необходима для построения устойчивой, зеленой и цифровой Европы", - отмечается в постановлении о целях стратегии.

Стратегию представили Европейская комиссия и внешнеполитическое ведомство ЕС в декабре 2020 года. В ней обозначены рамки действий по защите граждан и предприятий ЕС от киберугроз, внедрению безопасных информационных систем и защите "глобального, открытого, свободного и безопасного киберпространства".

Совет ЕС выделил ряд направлений деятельности в этой сфере на ближайшие годы. В их числе - создание сети центров безопасности для предупреждения атак на сети, формирование совместного подразделения ЕС по кибербезопасности, меры безопасности сетей 5G, внедрение ключевых стандартов безопасности интернета, надежное шифрование, повышение действенности кибердипломатии и т.д.

ЕС

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