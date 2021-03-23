Стрельба произошла в продуктовом магазине в американском Колорадо

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция в США сообщила в понедельник о стрельбе в продуктовом магазине в Боулдере (штат Колорадо).

Полиция Боулдера написала в твиттере, что "активная стрельба" зафиксирована в магазине King Soopers на шоссе Тейбл Меса.

"Избегайте этого района", - обратились полицейские к гражданам.

Губернатор Джаред Полис написал в своем твиттере, что он в курсе сложившейся ситуации.

"Как и все колорадцы, я внимательно слежу за развитием событий в King Soopers в Боулдере", - написал Полис.

Пока нет данных о пострадавших. Однако СМИ сообщают о том, что полиция вывела из магазина раненого мужчину в наручниках. Неизвестно, имеет ли он отношение к стрельбе.