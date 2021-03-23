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КНР и РФ договорились об автоматическом продлении Договора о дружбе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сказал во вторник глава МИД КНР Ван И.

Договор был подписан лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 16 июля 2001 года и ратифицирован 28 февраля 2002 года. Договором предусматривается автоматическое продление на пятилетний период.

"В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений. Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учётом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договорённостей и придать новый импульс развитию отношений", - сказал Ван И, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, в последние дни "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушло в прошлое".

"Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире. Несмотря на то, что меняется международная ситуация в мире, наша решимость отстаивать международную справедливость остаётся неизменной. Это попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперёд и не может менять историческую тенденцию", - отметил Ван И.

Китай Россия

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