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Лавров заявил о разрушенных Брюсселем отношениях РФ и ЕС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, отметил, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.

"У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Китае.

"С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул он, отметив, что если и когда Брюссель сочтёт возможным "устранить эту аномалию", то РФ будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.

По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".

"А санкции - это один из видов этих правил", - добавил министр.

Россия ЕС

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