На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован новый антирекорд в 16 669 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 362 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 362; выздоровело – 6 748 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 24 марта сообщалось о 14 174 новых случаях инфицирования, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 случаях коронавирусной инфекции.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 596 575 человек, 31 135 пациентов скончались.