Google сообщил об устранении неполадок в работе своих сервисов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Google устранили сбои в работе одного из компонентов своих программ, которые привели к проблемам с приложениями пользователей, сообщили в компании.

"Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены", - говорится в сообщении компании в твиттере.

Там добавили, что в случае возникновения проблем необходимо обновить несколько приложений. "Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play.

Ранее пользователи ряда стран, а том числе России, столкнулись с проблемами в работе Google, в частности, c невозможностью войти в свою учетную запись.