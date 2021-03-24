SpaceX запустит в среду на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX планирует в среду вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 04:58 по времени Восточного побережья США (в 11:58 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже четвертый за месяц вывод на орбиту группы интернет-спутников и 23-й начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1323 космических аппаратов. Предыдущие три партии из 60 спутников Starlink были запущены 4, 11 и 14 марта.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.