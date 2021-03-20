Запуск нового прототипа корабля Starship запланировали не ранее 24 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суборбитальный испытательный полет очередного прототипа американского космического корабля Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, предполагается провести не ранее 24 марта, сообщил специализированный сайт Next Spaceflight.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что "SN11 почти готов к полету".

На минувшей неделе корабль Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) уже был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

До запуска должны состояться статические огневые испытания его двигателей, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

Как сообщал "Интерфакс", 4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через семь минут взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.