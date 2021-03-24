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Принц Гарри станет директором американской коучинговой фирмы BetterUp

Принц Гарри станет директором американской коучинговой фирмы BetterUp
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Принц Гарри получил должность директора по влиянию в американской фирме BetterUp. Компания занимается коучингом и психологической помощью, cообщает The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора BetterUp Алекси Робишо и самого герцога Сассекского.

Принц Гарри заявил, что коучинг предоставляет "безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях".

Предполагается, что в компании принц Гарри будет участвовать в различных процессах, включая разработку стратегий развития продуктов и благотворительную деятельность, а также публично выступать на темы, связанные с психическим здоровьем, пишет WSJ.

Компания BetterUp, основанная в 2013 году, предоставляет услуги профессионального коучинга, консультирования и наставничества. Фирма насчитывает около 2000 тренеров, предлагающих услуги на 49 языках в 66 странах мира.

Принц Гарри и Меган живут в Калифорнии после того, как в январе подтвердили, что они уйдут в отставку как "старшие" члены королевской семьи и будут работать, чтобы стать финансово независимыми. В результате они лишились титула их королевского высочества, а принц Гарри потерял почетные воинские звания.

принц Гарри Меган Маркл

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