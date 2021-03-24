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На экс-премьера Украины Азарова завели дело из-за "харьковских соглашений"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса страны) за согласование так называемых харьковских соглашений, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь в России, бывший премьер Украины "согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ" в Украине на 25 лет под предлогом скидки на газ, говорится в сообщении.

С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины и закону Украины о его ратификации министерствами, другими ведомствами и силовиками "без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", отметили в ОГП.

В Офисе генпрокурора не называют имени главы правительства, однако в тот период, с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, эту должность занимал Николай Азаров, проживающий сейчас в РФ.

"Харьковские соглашения"

В апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 года должен был быть продлен на 25 лет с возможностью продления пребывания ЧФ еще на пять лет, если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения. Парламенты России и Украины соглашение ратифицировали.

Соглашение утратило силу после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Николай Азаров Черноморский флот Украина Дмитрий Медведев Харьков

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